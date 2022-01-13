Экономика: Американский СПГ спешит захватить мир

На экстремально высоких газовых ценах в 2021 году заработал не только Газпром, но и США. Они существенно нарастили экспорт своего СПГ, который шел в основном в Азию. Однако стать мировым лидером США в этом году не удалось. Американцы уже очень близко подобрались к первым местам и теперь рассчитывают завоевать рынок газа уже в ближайшие годы.

Австралия стала крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2021 году, свидетельствуют данные компании Kpler. Первое место у Австралии, которая экспортировала 80,23 млн тонн против 77,63 млн тонн в 2020 году. На втором месте – Катар, который экспортировал 77,83 млн тонн (столько же годом ранее). Американский СПГ не сумел взлететь выше и остался на третьем месте. Однако США, которые начали экспорт СПГ лишь в 2016 году, серьезно нарастили экспорт в 2021 году (в полтора раза) и уже вплотную приблизились к объемам экспорта Австралии и Катара. В 2021-м США экспортировали 70,43 млн тонн против 47,35 млн тонн в прошлом году.

Три главных мировых поставщика СПГ в целом поставили в 2021 году 228,5 млн тонн – это 60% от общего объема экспорта СПГ в мире (382,7 млн тонн). Основными покупатели СПГ стран-лидеров стали страны Азии (76%), Европа (18%) и Южная Америка (6%).

США начали экспорт своего СПГ только в 2016 году. В 2020 году на общем фоне падения спроса на газ из-за пандемии, американские СПГ-проекты даже притормозили. Однако в 2021 году американцы наверстали упущенное на фоне роста спроса и удорожания газа. Бенефициарами от роста цен на газ стал не только Газпром, как принято считать на европейском континенте, но и производители американского СПГ.

Нарастить за год экспорт в полтора раза США удалось за счет роста спроса на газ в силу холодной погоды и высоких цен на СПГ в Азии и Европе. При этом мировое предложение СПГ сократилось за счет нескольких незапланированных остановок в работе на экспортных предприятиях СПГ по всему миру.

СПГ-мощности в США за пять лет в целом серьезно выросли, но особую ставку американцы делают именно на 2022 год.

По мнению управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), Штаты в 2022 году могут стать крупнейшими производителями СПГ по мощности своих СПГ-заводов после запуска новых проектов.

Речь идет о вводе в промышленную эксплуатацию в этом году шестой линии СПГ-завода Sabine Pass LNG и СПГ-завода Calcasieu Pass LNG. В итоге, по прогнозу EIA, экспорт СПГ из США может вырасти в два раза за четыре года. Если в 2020 году он составлял в среднем 6,5 млрд кубических футов в сутки, то в 2021 году экспорт составил 9,8 млрд кубических футов в сутки, в 2022 году он вырастет до 11,5 млрд, а в 2023 году – до 12,1 млрд.

«Однако большой вопрос, смогут ли США задействовать все СПГ-мощности, которые должны суммарно вырасти до 100 млн тонн в год? СПГ-мощности – это заводы по сжижению газа, но необходимо еще добыть топливо. А с ростом добычи могут возникнуть проблемы», – говорит Игорь Юшков.

Столь резкому росту экспорта СПГ из США будут не рады американские власти. Потому что это создает проблемы для внутреннего рынка. Уже в 2021 году цены на газ внутри США выросли вслед за их увеличением на внешних рынках – в Азии и в Европе. Американским поставщикам продавать на внешние рынки стало крайне выгодно.

Рост экспорта СПГ из США может провоцировать дальнейший рост цены на газ на американском рынке. А это сейчас не на руку руководству США. Потому что инфляция в Северной Америке стала серьезной проблемой – она впервые за 40 лет достигла 7%. И цены на газ внесли свою лепту.

С другой стороны, чем больше СПГ будет появляться на рынке, тем сильнее это будет влиять на мировой рынок цен. Резкий скачок экспорта из США может снизить цены на СПГ в мире, отмечает Юшков. Тогда как более низкие цены на газ ставят экономику новых проектов в США по добыче в сложное положение, потому что себестоимость добычи будет выше. Сейчас в США добывают газ в основном на месторождениях с низкой себестоимостью. «Не факт, что при более низких ценах США смогут позволить себе более затратные добычные проекты. Падение цен на мировых рынках и рост себестоимости добычи плохо сочетаются», – говорит эксперт. В этом риски амбициозных планов Минэнерго США.

Впрочем, старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян считает, что мировой энергетический кризис сместил ориентиры по ценам на газ. По его мнению, текущие цены на газ еще долго будут оставаться высокими и нормализуются только к концу 2023 года. И это будет стимулировать запуск новых СПГ-проектов, в том числе в США.

Рост экспорта СПГ из США усилит конкуренцию на мировом газовом рынке. Это будет неприятно в том числе для трубопроводных поставок Газпрома. «Однако американский СПГ и раньше проигрывал Газпрому. У него по крайней мере есть больше возможностей для предоставления скидок, чем у поставщиков американского СПГ с более высокой себестоимостью производства. Именно поэтому и началось такое политическое давление на «Северный поток – 2». Но Газпром в состоянии выдержать и новую конкуренцию с американским СПГ», – считает Юшков.

У РФ тоже были амбициозные планы по росту экспорта СПГ. Однако они не подтверждаются вводом новых проектов. Ближайший завод, который будет введен в эксплуатацию – это «Арктик СПГ-2» «Новатэка» в 2023-2025 годах. Его мощность составит около 20 млн тонн СПГ в год. При этом проект Обского СПГ был переформатирован в газохимический проект.

«У «Новатэка» есть достаточная ресурсная база еще для двух проектов – для «Арктик СПГ» и «Арктик СПГ-3». Также у Газпрома есть проект СПГ-завода в Усть-Луге, который будет реализован к 2025-2027 годам. На этом всё.

Дальневосточные проекты Газпрома оказались в подвешенном состоянии, потому что там не хватает ресурсной базы. «Ресурсной базой для третьей очереди «Сахалина-2» должны были стать Киринское и Южно-Киринское месторождения. Киринское успели разработать с помощью американской компании, которая поставила туда подводные автономные добычные блоки, а разработать Южно-Киринское месторождение не успели – против него были введены американские санкции. И пока альтернативную технологию для промышленной разработки не придумали. А проект «Роснефти» «Печора СПГ» изначально был авантюрой, потому что предполагалось разрабатывать Кумжинское месторождение, где в 1980 году начался пожар, а для его тушения был взорван ядерный заряд», – поясняет эксперт ФНЭБ.

Газпрому и «Роснефти» СПГ-проекты не так интересны, поэтому ими занимается по большей части только «Новатэк». И добиться мирового лидерства РФ пока вряд ли сможет. Хотя «Новатэк» планирует удвоить свои текущие мощности к 2026 году.

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