Пол столовой ложки оливкового масла в день снижает риск смерти



1

минута

Специалисты установили, что замена маргарина и сливочного масла на ненасыщенные растительные масла, такие как оливковое, значительно улучшают показатели здоровья. Исследование также показало, что замена 10 граммов в день других жиров, таких как маргарин, сливочное масло, майонез и молочный жир, оливковым маслом было связано с 8-34% снижением риска смерти.

«Врачи должны советовать пациентам заменить определенные жиры, такие как маргарин и сливочное масло, оливковым маслом, чтобы улучшить свое здоровье. Наше исследование помогает дать более конкретные рекомендации, которые пациентам будет легче понять и, надеюсь, внедрить в свой рацион», — считает руководитель исследования, доктор философии, Марта Гуаш-Ферре.

Исследователи проанализировали медицинские данные более чем 92 тысяч человек за последние 28 лет. Все они прошли анкетирование в 1990 году и на начальном этапе не имели сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Каждые четыре года испытуемых опрашивали о том, как часто они потребляли определенные продукты: жиры и масла, а также какие марки или виды масел они использовали для приготовления пищи и добавляли за стол в предыдущем году.

Любителей оливкового масла объединяли и другие факторы. Большинство из них были более физически активны, имели южноевропейское или средиземноморское происхождение, реже курили и ели больше свежих фруктов и овощей, чем те, кто употреблял меньше оливкового масла.

Из 92 тысяч испытуемых за 28 лет умело больше 36 тысяч. Когда исследователи сравнили тех, кто употреблял больше 7 грамм оливкового масла в день, с остальными участниками эксперимента, то оказалось, что их показатели смертности значительно отличаются. Так риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний был на 19 % ниже, от рака — на 17 %, нейродегенеративных заболеваний — на 29 %, а от респираторных заболеваний — на 18 %.

«Возможно, более высокое потребление оливкового масла является признаком более здорового питания и более высокого социально-экономического статуса. Однако даже после поправки на эти и другие факторы социально-экономического статуса наши результаты в основном остались прежними», — поясняет Гуаш-Ферре.— «Наша исследовательская группа состояла преимущественно из неиспаноязычного белого населения медицинских работников, что должно свести к минимуму потенциально смешанные социально-экономические факторы, но может ограничить возможность обобщения, поскольку эта группа населения может с большей вероятностью вести здоровый образ жизни».