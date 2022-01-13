Меган Фокс и Machine Gun Kelly объявили о помолвке: “А потом мы выпили кровь друг друга”

Рэпер и актер Колсон Бэйкер, известный как Machine Gun Kelly, сделал предложение своей возлюбленной, актрисе Меган Фокс. 35-летняя кинозвезда сказала музыканту “да”. Счастливая невеста поделилась радостной новостью на своей странице в Instagram, опубликовав видео трогательного момента предложения руки и сердца. 31-летний Бэйкер встал на одно колено и преподнес любимой кольцо, которое Фокс, конечно, приняла. По словам невесты, помолвку влюбленные скрепили кровью.

В июле 2020 года мы сидели под этим баньяном и просили волшебства. Мы не обращали внимания на боль, с которой нам предстояло столкнуться вместе за такой короткий, безумный промежуток времени. Не подозревали о том, какой работы и жертв потребуют от нас отношения. Мы были опьяненными любовью. И вот полтора года спустя, пройдя вместе через ад и посмеявшись вместе больше, чем я когда-либо могла себе представить, он попросил меня выйти за него замуж. И точно так же, как во всех предыдущих и во всех будущих жизнях, я сказала “да”. А потом мы выпили кровь друг друга, — подписала ролик Меган.

А Machine Gun Kelly поделился видео, на котором показал помолвочное кольцо, дизайн которого он создал сам совместно с известным ювелиром Стивеном Вебстером. Непростое украшение действительно оригинальное и представляет собой сердце из двух частей – изумруда (камень Меган по гороскопу) и бриллианта (камень Колсона), которые держат магнитные шипы – “темное сердце одной души, которое и есть наша любовь”, как пояснил Бэйкер.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Megan Fox (@meganfox)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от the Blonde Don (@machinegunkelly)

Напомним, что для Меган этот брак станет вторым. Ранее актриса была замужем за Брайаном Остином Грином, с которым была вместе в общей сложности 16 лет, из них десять в официальном браке. Осенью 2020 года Меган и Брайан, воспитывающие троих общих детей, окончательно разошлись. Примерно тогда же Меган начала встречаться с Machine Gun Kelly, с которым познакомилась на съемочной площадке фильме Рэндалла Эммета “Полночь в просо”. В прошлом году актриса рассказала, как начались эти отношения.

У меня произошел невероятный прорыв, и я поняла, что так долго жила в тюрьме, которую сама себе навязала, потому что позволяла другим людям говорить мне, кем я была или кем я не была. Я спряталась, потому что мне было больно… Я пообещала себе, что больше не проживу ни одного дня в страхе. Я вернулась домой, и вся моя жизнь изменилась. Я развелась, начала больше работать, заниматься разными вещами. В итоге я встретила Колсона, и с этого момента все в буквальном смысле взорвалось, – отметила Меган.

Machine Gun Kelly и Меган Фокс Меган Фокс и Брайан Остин Грин с детьми