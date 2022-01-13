 

ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев COVID-19 в мире за прошлую неделю

13.01.2022, 10:22, Новости дня
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Текстовая версия вступительной речи Гебрейесуса опубликована на сайте ВОЗ.

“За прошлую неделю в ВОЗ со всего мира поступила информация о более чем 15 млн новых случаев COVID-19. Это – наибольшее за все время количество случав, выявленных за одну неделю, и мы знаем, что это заниженная оценка”, – сказал Гебрейесус.

По его словам, всплеск инфицирований коронавирусом вызван штаммом “Омикрон”, который стремительно заменяет вариант “Дельта” почти во всех странах.

В то же время, как отметил гендиректор ВОЗ, число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 остается стабильным с октября 2021 года и составляет в среднем 48 тыс. летальных случаев в неделю.

Гебрейесус подчеркнул, что, хотя число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в большинстве стран растет, оно не соответствует уровню предыдущих волн.

“Возможно, это связано с меньшей степенью тяжести “Омикрона”, а также с широко распространенным иммунитетом от вакцинации или предыдущей инфекции. Но давайте проясним: хотя “Омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем “Дельта”, он остается опасным штаммом коронавируса, особенно для тех, кто не вакцинирован”, – резюмировал гендиректор ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, 12 января в мире подтвердили почти 3,4 млн новых случаев коронавирусной инфекции – это максимальный суточный прирост за время пандемии COVID-19. Странами с наибольшим числом инфицирований коронавирусом являются США (61,3 млн), Индия (36 млн), Бразилия (22,6 млн), Великобритания (14,7 млн) и Франция (12,2 млн).

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

По словам Гебрейесуса, штамм коронавируса “Омикрон” нельзя назвать легким, цунами новых случаев огромное.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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