ВОЗ сообщила о рекордном приросте новых случаев COVID-19 в мире за прошлую неделю

Текстовая версия вступительной речи Гебрейесуса опубликована на сайте ВОЗ.

“За прошлую неделю в ВОЗ со всего мира поступила информация о более чем 15 млн новых случаев COVID-19. Это – наибольшее за все время количество случав, выявленных за одну неделю, и мы знаем, что это заниженная оценка”, – сказал Гебрейесус.

По его словам, всплеск инфицирований коронавирусом вызван штаммом “Омикрон”, который стремительно заменяет вариант “Дельта” почти во всех странах.

В то же время, как отметил гендиректор ВОЗ, число еженедельно регистрируемых смертей от COVID-19 остается стабильным с октября 2021 года и составляет в среднем 48 тыс. летальных случаев в неделю.

Гебрейесус подчеркнул, что, хотя число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в большинстве стран растет, оно не соответствует уровню предыдущих волн.

“Возможно, это связано с меньшей степенью тяжести “Омикрона”, а также с широко распространенным иммунитетом от вакцинации или предыдущей инфекции. Но давайте проясним: хотя “Омикрон” вызывает менее тяжелое заболевание COVID-19, чем “Дельта”, он остается опасным штаммом коронавируса, особенно для тех, кто не вакцинирован”, – резюмировал гендиректор ВОЗ.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, 12 января в мире подтвердили почти 3,4 млн новых случаев коронавирусной инфекции – это максимальный суточный прирост за время пандемии COVID-19. Странами с наибольшим числом инфицирований коронавирусом являются США (61,3 млн), Индия (36 млн), Бразилия (22,6 млн), Великобритания (14,7 млн) и Франция (12,2 млн).

В ЮАР 22 ноября 2021 года обнаружили новый вариант коронавируса B.1.1.529, имеющий большое количество мутаций, которые вызывают беспокойство. ВОЗ присвоила ему название “Омикрон”. К 22 декабря “Омикрон” был подтвержден в 110 странах.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что “Омикрон” заразнее других вариантов коронавируса, но менее опасен.

По словам Гебрейесуса, штамм коронавируса “Омикрон” нельзя назвать легким, цунами новых случаев огромное.

—