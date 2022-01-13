Бывший мэр Ярославля отозвал ходатайство об УДО

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13.01.2022, 10:02, Новости дня
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Бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении, поданное ранее в Рыбинский городской суд, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

– Евгений Урлашов отозвал ходатайство об условно-досрочном освобождении. Причин отзыва не указал, – сказали в суде.

Напомним, в августе 2016 года Кировский районный суд Ярославля вынес приговор бывшему мэру Ярославля Евгению Урлашову. По решению суда ему назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить штраф в 60 млн рублей.

Как сообщали в следственных органах, Урлашов вымогал 18 млн рублей в качестве взятки у директора выполняющей муниципальные контракты по содержанию улично-дорожной сети города фирмы «Радострой», члена партии «Единая Россия» Сергея Шмелева. В итоге директор передал 14 млн посреднику – некоему Андрею Захарову. Посредник был задержан и впоследствии приговорен к одному году и 10 месяцам лишения свободы со штрафом в 500 тыс. рублей.



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