 

Медики рассказали об исключительной пользе винограда

13.01.2022, 9:43, Разное
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Медики рассказали, какие уникальные полезные свойства имеет виноград. Оказалось, содержащиеся в нём вещества могут помочь побороть разные недуги.
Недавно специалисты в сфере медицины поделились своими знаниями об исключительной пользе винограда. По их словам, этот продукт полезен не только своими питательными веществами и высоким содержанием витамина С, который помогает иммунитету. Виноград может помочь с разными недугами.

Например, медики утверждают, что виноград помогает в предотвращении рака – за счёт содержащегося в нём антиоксиданта ресвератрола, блокирующего рост раковых клеток в организме. Также они настоятельно рекомендуют употреблять виноград всем, кто имеет проблемы с сердцем, артериальным давлением и высоким уровнем холестерина.

Помимо этого, специалисты заверяют, что поскольку виноград имеет низкий гликемический индекс, его употребление не приведёт к скачкам сахара в крови.

Медики также отметили, что содержащиеся в винограде вещества могут замедлить старение мозга, что, в свою очередь, поможет предотвратить возникновение болезней Альцгеймера и Паркинсона. И, наконец, высокое содержание мелатонина в данном фрукте поможет разрешить проблемы со сном.

Источник: www.medikforum.ru



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