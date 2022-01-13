Шерман и европейские дипломаты обязались продолжить координацию усилий по сдерживанию агрессии РФ против Украины

Об этом говорится в сообщении спикера Госдепартамента США Неда Прайса, опубликованном в среду на сайте Госдепартамента.

Отмечается, что во встречи кроме Шерман приняли участие генеральный секретарь МИД Франции Франсуа Делатр, представитель МИД Германии Андреас Михаэлис, политический директор МИД Италии Паскуале Феррара и государственный министр Великобритании по странам Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки Джеймс Клеверли.

“Группа обязалась продолжать тесную американо-европейскую координацию для сдерживания дальнейшей агрессии РФ против Украины и призвала Россию к деэскалации, подчеркнув их общую приверженность дипломатии, – отметил Прайс. – Они согласились, что любое дальнейшее вторжение России в Украину приведет к масштабным последствиям и серьезным издержкам, включая скоординированные ограничительные экономические меры для РФ”.

Встреча Совета Россия – НАТО была первой за два с половиной года. Она продлилась около четырех часов.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг после заседания заявил, что на встрече РФ высказала требования остановить вступление новых стран в НАТО и отвести войска с восточного фланга Альянса. НАТО подтвердил свою политику открытых дверей и право каждой нации выбирать для себя союзы.

По его словам, союзники по НАТО готовы встречаться с РФ, чтобы “более подробно провести дискуссии, рассмотреть конкретные предложения и искать решения”. Кроме этого, как сказал Столтенберг, НАТО готов обсуждать вопросы улучшения коммуникации с РФ, в частности это касается открытия офиса Альянса в Москве и российского – в Брюсселе.

Генсек подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только этой страной и 30 странами – членами Альянса.

Союзники по Альянсу также выразили серьезную обеспокоенность наращиванием Россией войск вокруг Украины и на ее территории.

Столтенберг сказал, что Россия представляет угрозу Украине, а не наоборот. Он отметил, что, если Россия вновь применит силу против Украины, НАТО вынужден будет усилить присутствие на своем восточном фланге.

Шерман по итогам заседания отметила, что Россия не дала обязательств по деэскалации, однако и не заявила, что ее не будет. В то же время замгоссекретаря США назвала неприемлемыми ряд предложений РФ по “гарантиям безопасности”.

По ее словам, США и союзники по Альянсу дали ясно понять РФ, что “не захлопнут дверь политики открытых дверей НАТО”. Шерман заявила, что США не согласятся на запрет расширения НАТО, как и на “возвращение к ситуации 1997 года”.

Перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия или конфронтация и последствия, подчеркнула замгоссекретаря США.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоялся диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО провели встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.

Вечером 10 января в Женеве завершились переговоры США и России по требованиям Москвы относительно “гарантий безопасности”. Американская делегация во время переговоров выдвинула претензии России в связи со стягиванием российских войск к российско-украинской границе. Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению. Она также сообщила, что российская сторона на переговорах не дала прямого ответа на вопрос о том, готова ли она к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

По итогам встречи государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что реального прогресса достичь в переговорах с РФ будет сложно, если она не изменит риторику и продолжит эскалацию своего военного наращивания.

В МИД РФ заявили о категорическом отсутствии прогресса на переговорах с США в вопросе членства Украины в НАТО.

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