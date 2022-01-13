Citroen огласил о выходе на российский рынок новой модели C5 Aircross

Известный бренд Citroen сообщил о планах выпустить до конца 2022 года новую модель C5 Aircross для российского рынка.

Официальная премьера транспортного средства уже состоялась, однако производитель пока умалчивает сроки выхода в продажу. Автомобиль получил достаточно современную внешность, которая выражается в лицевой части кузова. Кроме того, C5 Aircross имеет плавные линии, чем существенно превосходит предшествующее поколение.

Кроме того, впервые новый C5 Aircross получил крупные 18-дюймовые диски и модернизированные трехмерные фонари. В салоне установлен мультимедийный дисплей на 10 дюймов. Существенная доработка коснулась уровня безопасности и опций, направленных на увеличение комфорта для водителя и пассажиров.