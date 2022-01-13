 

Isuzu сертифицировала в РФ новый внедорожник Isuzu MU-X

13.01.2022, 9:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Рассекречены особенности нового внедорожника Isuzu MU-X, который выйдет на российском рынке.

Автомобиль уже завоевал высокий интерес в Новой Зеландии, Австралии и в странах Азии. Кроем того, новый внедорожник разделил платформу с Isuzu D-Max. С учетом таких особенностей силовая установка теперь располагается ближе к салону. Кроме того, модель Isuzu получила независимую двухрычажную подвеску. Под капотом внедорожника установлен 1,9-литровый дизельный мотор на 150 л.с. мощности.

Автомобиль приводится в движение шестиступенчатой коробкой передач. Новый экземпляр получил в максимальной комплектации 3-литровый двигатель с отдачей 190 л.с. мощности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.11 / Доктор Комаровский: А какая у нас государственная структура отслеживает качество тестов по COVID-19?

18.01 / НАБУ открыло уголовное производство по давальческой схеме на Одесском припортовом заводе – СМИ

04.01 / Производитель позволил удалять влагу из умных часов Watch GT 2 Pro

31.01 / В Совфеде предупредили IT-компании о серьезных штрафах за цензуру

13.11 / NBC – наконец-то свободна — суд отменил опеку над Бритни Спирс

08.09 / В Николаеве усилили карантинные ограничения

25.06 / Зеленский: “Минск” умер? Он и родился еле живым

08.02 / “Ким Чен Зе”, “Конец свободы слова”. В Киеве под “Парковым”, где проходит форум “Украина 30”, протестуют против закрытия трех каналов

27.07 / Путин поручил ОСК целенаправленно заниматься увеличением уровня локализации

27.05 / “Был жесткий обмен мнениями”. В Офисе президента рассказали о переговорах советников “Нормандской четверки”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика