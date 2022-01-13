Isuzu сертифицировала в РФ новый внедорожник Isuzu MU-X

Рассекречены особенности нового внедорожника Isuzu MU-X, который выйдет на российском рынке.

Автомобиль уже завоевал высокий интерес в Новой Зеландии, Австралии и в странах Азии. Кроем того, новый внедорожник разделил платформу с Isuzu D-Max. С учетом таких особенностей силовая установка теперь располагается ближе к салону. Кроме того, модель Isuzu получила независимую двухрычажную подвеску. Под капотом внедорожника установлен 1,9-литровый дизельный мотор на 150 л.с. мощности.

Автомобиль приводится в движение шестиступенчатой коробкой передач. Новый экземпляр получил в максимальной комплектации 3-литровый двигатель с отдачей 190 л.с. мощности.