 

Моргенштерн станет участником следующего сезона «Ледникового периода» на «Первом канале»

13.01.2022, 9:11, Разное
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Популярный рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн включён в состав участников следующего сезона спортивно-развлекательного телешоу «Ледниковый период».

Об этом сообщил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст.

Алишер Моргенштерн хочет всех наших фигуристок и не только в плане катания– Для участия в «Ледниковом периоде» мы часто приглашаем популярных исполнителей и актёров, но приоритет отдаётся исключительно тем, кто имеет способности к катанию на коньках. Как рассказал мне мой друг и художественный руководитель проекта Илья Авербух, Алишер [Моргенштерн] отлично катается. Он видел его на катке в Дубае, так что знает о чём говорит, – пояснил он.

В настоящее время, по словам Эрнста, идёт кастинг претенденток на роль партнёрши Моргенштерна. По правилам она должна быть профессиональной фигуристкой.

– Тут выбрать будет сложно. Алишер хочет всех наших фигуристок и не только в плане катания, но, думаю, мы подберём достойную кандидатуру, – заключил гендиректор «Первого канала».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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