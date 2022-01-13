 

Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались после 16 лет отношений

13.01.2022, 9:07, Разное
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42-летний актер Джейсон Момоа, известный по фильмам “Аквамен”, “Конан-варвар” и сериалу “Игра престолов”, и 54-летняя актриса Лиза Боне объявили о разводе. Пара прожила вместе 16 лет, пять из которых – в официальном браке. Совместное заявление супруги опубликовали на странице Момоа в Instagram, предусмотрительно закрыв комментарии:

Мы все успели почувствовать ветер перемен этих непростых времен… И наша семья не стала исключением. У нас тоже произошли сейсмические сдвиги, но мы их не только чувствуем, но и растем благодаря им. 

Итак, делимся новостью о том, что мы расстаемся. Мы решили рассказать об этом не потому, что считаем это достойным для освещения в прессе, а чтобы дальше идти по жизни с честью и достоинством. Любовь между нами осталась, просто она развивается теперь в другом направлении. Мы освобождаем друг друга для того, чтобы быть теми, кем мы учимся быть.

Наша преданность друг другу, этой священной жизни и нашим детям непоколебима. Мы будем учить их тому, чему можем. Живем молитвой. Пусть победит любовь. Джей и Л.

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Публикация от Jason Momoa (@prideofgypsies)

Джейсон Момоа, Лиза Боне, Ленни Кравиц и Зои КравицЛиза и Джейсон с детьми

Джейсон и Лиза познакомились в 2005 году через общих друзей. В интервью актер не раз признавался, что влюбился в Лизу намного раньше – когда впервые посмотрел сериал “Шоу Косби” с ее участием. На тот момент ей было 17 лет, а Джейсону – всего 5. У пары есть двое общих детей – 14-летняя дочь Лола Айолани и 13-летний сын Накоа-Вулфа. Также у актрисы есть взрослая дочь Зои Кравиц от брака с музыкантом Ленни Кравицом. Это была редкая ситуация, когда между всеми, включая бывших мужей Лизы, были прекрасные отношения. Джейсон также дружил и с Зои. Папарацци часто видели всех вместе за обедами или во время прогулок. 

В ноябре 2017 года Джейсон Момоа рассказал журналистом, что они с Лизой тайно сыграли свадьбу: 

Мы хотели сохранить это в секрете. Но через какую-то щелочку эта информация все же просочилась, и я готов ее подтвердить. Знаете, фактически я состою в браке со своей женой в течение 12 лет. Свадьба – просто повод в очередной раз собраться семьями и отпраздновать нашу любовь, – рассказал актер.

Церемония прошла в особняке Момоа в Топанга, Калифорния. Примечательно, что многие СМИ были уверены в том, что свадьба пары прошла еще в 2007 году, однако на самом деле они официально зарегистрировали отношения только тогда.

Мужья Лизы Боне – Ленни Кравиц и Джейсон Момоа



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