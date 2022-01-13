Красную площадь вымостят тротуарной плиткой

В 2022 году Красную площадь в Москве ожидает масштабная реконструкция.

Место находящейся в аварийном состоянии брусчатки займёт новая износостойкая тротуарная плитка. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Для ремонта общей площадью 24 750 квадратных метров знаменитого объекта всемирного наследия будет закуплено более 40 тысяч тонн стройматериала, выпускаемого по спецзаказу заводом стратегических железобетонных изделий, собственником которого является однофамилица мэра Ирина Собянина.

Дизайнером обновлённой Красной площади выступит «Студия Артемия Лебедева». Проект предполагает лилово-зеленую гамму общественного пространства. Москвичей и гостей столицы порадуют фонтаны и подвесные мосты. Для повышения надёжности плитка будет уложена в три слоя. Для этого формируются бригады зарубежных специалистов из Душанбе и Ташкента.

В связи с наличием в проекте секретной части, экономическая экспертиза проекта проводиться не будет, бюджет останется в тайне, а привлечение археологов не планируется.

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