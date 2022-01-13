 

Кудрин призвал готовить бюджетную систему к энергопереходу

13.01.2022, 8:34, Новости дня
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Нефть через 20 лет может перестать быть главным источником доходов бюджета России, поэтому необходимо уже сейчас готовить бюджетную систему к энергопереходу, сообщил глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин.

«Это может быть лет через 20, я думаю», – сказал Кудрин в интервью ТАСС, добавив, что бюджетную систему нужно готовить к энергопереходу уже сейчас.

Также Кудрин напомнил, что бюджетное правило ограничивает расходование поступлений от нефти, страхуя от попадания в зависимость от нефтяных доходов.

«Соответственно, нам не приходится расходы урезать, когда цены на нефть падают. В этом смысле бюджетное правило уже работает на эту задачу. Но это означает, что цена, выше которой нельзя тратить, будет не 44-45 долларов за баррель, как сейчас, а должна уменьшиться до 40 долларов, потом до 30 долларов за баррель, то есть бюджетное правило будет постепенно ужесточаться», – заключил он.

По мнению главы Счетной палаты, РФ должна заранее готовить свою экономику к мировому энергопереходу и декарбонизации. При этом он отметил, что правительству РФ нужно отдать должное: оно начало работу.

Кудрин подчеркнул, что РФ нужно уже сейчас пересмотреть масштабы использования углеродных источников при производстве любого товара.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов заявил, что российские запасы нефти и газового конденсата к концу 2021 года вырастут в объеме 628 млн тонн. 



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