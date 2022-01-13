 

В Германии объяснили борьбу с реализацией «Северного потока – 2»

13.01.2022, 8:34, Новости дня
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Причины противодействия запуску газопровода «Северный поток – 2» кроются в экономических интересах других стран, в том числе Соединенных Штатов, сказал глава комитета по внешней политике бундестага Михаэль Рот газете Handelsblatt.

«Сегодня значительная часть критики трубопровода обусловлена собственными интересами. В конце концов, США хотят продавать в Европе свой дорогой сжиженный природный газ», – цитирует РИА «Новости» главу комитета.

По его словам, «Северный поток – 2» вызывает споры даже среди партнеров ФРГ. Также он призвал Россию гарантировать продолжение транзита газа через Украину после 2024 года.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что американская администрация с трудом представляет запуск «Северного потока – 2» в случае эскалации кризиса вокруг Украины. 

В российском МИД не исключали, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.



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