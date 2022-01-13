 

Премьера Эстонии возмутили переговоры РФ и США

13.01.2022, 8:34, Новости дня
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас раскритиковала решение не пригласить Таллин на переговоры РФ и США в Женеве, а также заявила, что предложения Москвы по гарантиям безопасности «возмутительны».

Каллас в беседе с французской газетой Figaro призвала НАТО выступать «единым фронтом» и занять «твердую позицию» в отношении Москвы, передает РИА «Новости».

«Для маленькой страны, расположенной, как Эстония, на краю, скажем так, трансатлантического полуострова, главное, чтобы без нашего участия не решали ничего, что нас касается (…) Вот почему нам не нравится идея проведения переговоров, на которые нас не приглашают», – отметила она.

Также эстонскому премьеру не понравились предложения РФ о гарантиях безопасности с США: «Российские претензии просто возмутительны!».

Напомним, накануне заседание Совета РФ – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве.

После этого Литва усмотрела в политике РФ попытку «построить Советский Союз 2.0».



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