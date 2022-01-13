 

«Неизведанная территория» — 2021 год вошёл в семёрку самых жарких в истории наблюдений

13.01.2022, 8:24, Новости дня
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Ушедший 2021 год, в течение которого были зафиксированы рекордные летние температуры на суше, наряду со своими предшественниками стал одним из самых жарких за всю историю наблюдений, передаёт WION. По словам Всемирной метеорологической организации, эта тенденция говорит о том, что мир заходит на «неизведанную территорию», где глобальное потепление может иметь далеко идущие последствия как для ныне живущих, так и для будущих поколений.

Для нас начался новый год. А вот прошлый, похоже, был одним из самых жарких для всей планеты. По данным Всемирной метеорологической организации, годы с 2015 по 2021 могут стать семью самыми жаркими годами за всю историю наблюдений. Организация, которая была учреждена ООН, предупредила, что планета вступает на «неизведанную территорию». 

 

Глобальное потепление, вызванное парниковыми газами, грозит повышением средних значений температуры, а это может обернуться далеко идущими последствиями для ныне живущих и будущих поколений. 

 

В прошлом году была установлена самая высокая средняя температура на суше в период с июня по август. Но в октябре началось явление, которое способствовало снижению температур. Благодаря воздействию явления «Ла-Нинья» зима в южной части США стала более тёплой, однако его же назвали причиной наводнений в Индонезии и Австралии. Одно это явление сумело снизить среднюю температуру 2021 года до показателей 2018 и 2015 годов. 

 

Последние семь лет стали самыми жаркими за всю историю наблюдений, при этом 21 из 22 самых жарких годов были зафиксированы с начала 2000 года. Средняя температура за 2021 год была на 1,09°C выше, чем средние значения в доиндустриальную эпоху. Впервые средняя температура за последние 20 лет превысила символическую планку в 1°С (по сравнению со средними значениями доиндустриальной эпохи. — ИноТВ). 

 

В то же время новые рекорды побил и подъём уровня моря. Это происходит главным образом засчёт увеличения объёмов теплеющей воды и таяния льда на суше. 

 

Дата выхода в эфир 11 января 2022 года.



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