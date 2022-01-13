 

Стало известно о рекомендации госкомиссии принять «Циркон» на вооружение ВМФ

13.01.2022, 7:50, Новости дня
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По итогам государственных испытаний госкомиссия выступила с рекомендацией принять гиперзвуковую крылатую ракету «Циркон» на вооружение надводных кораблей ВМФ, сообщил источник, близкий к военному ведомству.

Источник ТАСС заявил, что после успешных осенних пусков испытания планируют продолжить в 2024 году. Реутовское НПО машиностроения (разработчик и производитель «Циркона», входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение») не стало комментировать данную информацию.

В конце ноября фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» выполнил пуск «Циркона» на дальность более 400 км. 16 декабря «Адмирал Горшков» выполнил испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по береговой мишени, находившийся на полигоне в Архангельской области.



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