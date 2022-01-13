 

Посол в США счел проект «калечащих» санкций против РФ бесперспективным

13.01.2022, 7:50, Новости дня
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Призывы в США к введению «калечащих» санкций и персональных санкций против высшего руководства РФ являются провокационными и бесперспективными, сообщил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Антонов заявил, что Россию «не запугать рестрикциями». При этом он подчеркнул, что у Москвы нет «никаких агрессивных намерений в отношении Украины», а заявления о «плане нападения» стали «плодом больного воображения местных русофобски настроенных кругов», результатом «их психического расстройства», передает РИА «Новости».

Посол предположил, что политики США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии». «Причем за требованиями законодателей «побольнее наказать» нашу страну кроется попытка воздействовать на Россию на фоне ведущихся переговоров по евробезопасности», – сказал он.

Антонов видит в этом неспособность США аргументированно отстаивать свою точку зрения. Он посоветовал Конгрессу США добиваться «двухпартийного консенсуса по выводу Америки из глубочайшего экономического и политического кризиса», а не выдвигать угрозы в адрес России. Антонов подчеркнул, что Москва «против конфронтации» и стремится к «выстраиванию равноправных прагматических отношений между Россией и США». По его словам, «политикам в Вашингтоне пора отказаться от угроз», иначе «проиграет международная безопасность, которая нуждается в мудрых и продуманных действиях». РФ ждет от США и их союзников аргументированного письменного ответа на свои предложения по поводу европейской безопасности, сообщил Антонов.

Напомним, группа сенаторов США представила законопроект о введении новых санкций в отношении России, на случай, если кризис на границе с Украиной обострится. В документе говорится о введении санкций против президента РФ Владимира Путина, банковского сектора России, высокопоставленных военных и государственных чиновников. Речь также идет о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.



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