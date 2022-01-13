Нефть подешевела в рамках коррекции

Цены на нефть снижаются в четверг в рамках коррекции после роста в среднем на 5% за два торговых дня.

По состоянию на 7.49 цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,24%, до 84,47 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI – на 0,21%, до 82,46 доллара, передает РИА «Новости».

На рынке нефти в четверг утром наблюдается коррекционное снижение цен после того, как нефть марки Brent подорожала на 4,6%, а WTI – на 5,5% за два предыдущих торговых дня.

Такой динамике способствовали данные минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 7 января упали на 4,6 млн баррелей, или на 1,1%, до 413,3 млн баррелей. Ожидалось снижение на 1,9 миллиона. Запасы при этом оказались на минимальном уровне с недели по 5 октября 2018 года, когда показатель находился на уровне 409,9 млн баррелей.

Кроме того, инвесторы сохраняли опасения по поводу перебоев с экспортом нефти из Казахстана из-за массовых протестов на фоне роста цен на сжиженный газ.