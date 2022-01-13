Украине и Грузии не место в НАТО — это поможет безопасности в Европе

Западу необходимо изменить свой диалог с Россией на фундаментальном уровне, начав обсуждать новую концепцию архитектуры безопасности, в рамках которой постсоветские республики окажутся полностью независимыми и откажутся от вступления в какие бы то ни было военные блоки, пишет The Hill. Как отмечает газета, подобный подход сумеет сгладить напряжённость в Европе, а также снять антироссийские санкции.



AP

На этой неделе чиновники США должны провести ряд переговоров с другими членами НАТО, а также Россией для обсуждения кризиса безопасности в Европе. Учитывая, что РФ развернула на украинской границе 100-тысячную группировку — чего достаточно для нанесения значительного ущерба и захвата ограниченной территории, — эта проблема приобрела крайне острый характер. Если ситуация всё же выйдет из-под контроля, то мир может столкнуться с самой напряжённой ситуацией в глобальной политике с момента окончания холодной войны, пишет The Hill.

Россия требует от США и членов НАТО дать гарантии не включать Украину или другие постсоветские республики вроде Грузии в свой альянс в будущем. РФ также настаивает на том, чтобы НАТО пообещало не размещать оружие на территории своих восточноевропейских членов, которые присоединились к блоку после окончания холодной войны.

НАТО не может уступить российским притязаниям или позволить Москве получить сферу влияния, в которую будут входить её соседи. Поэтому любая сделка на озвученных Москвой условиях была бы неприемлемой.

Однако Западу необходимо изменить диалог с Россией на фундаментальном уровне и разработать новые концепции европейской безопасности. «Украина и Грузия не должны быть членами НАТО — даже если Москве нельзя позволять принимать это решение за них», — полагает издание.

Запад, возможно, стал архитектором худших из всех миров. На саммите 2008 года НАТО пообещало Украине и Грузии в конечном счёте принять их в блок, однако альянс не указал никакой конкретики относительно сроков и деталей присоединения. На данный момент эти страны НАТО никак не защищает. В то же время у Путина, который осознаёт заинтересованность НАТО в принятии этих стран, есть веские причины для того, чтобы ослаблять и дестабилизировать эти государства, чтобы они не могли стать членами блока. Именно этот факт, а также желание РФ господствовать над своими соседями лежат в основе нынешнего кризиса.

Западным странам пора начать думать о строительстве новой архитектуры безопасности с участием этих нейтральных стран. Дискуссия должна начаться на уровне НАТО, а затем к ней должны подключиться сами эти страны. После этого можно начать работать над неким соглашением с Москвой. Однако сам диалог может стартовать на более общем, философском уровне, причём уже на нынешних переговорах.

Ядром будущей концепции безопасности Восточной Европы станет постоянный нейтралитет бывших советских республик, которые ныне не входят в НАТО: Украины, Молдавии и Белоруссии, а также Грузии, Армении и Азербайджана.

При этом как России, так и НАТО придётся взять на себя обязательство способствовать безопасности Украины, Грузии и других региональных государств. РФ придётся вывести из этих стран свои войска (при этом вопрос с Крымом* надо будет решать очень деликатно, поскольку Москва почти наверняка откажется возвращать этот полуостров Украине после всего того, что произошло).

По итогу реализации этих планов антироссийские санкции, введённые против Москвы из-за её агрессии, будут сняты. При этом должно сохраняться положение о возврате санкций на случай, если РФ нарушит свои обязательства и откажется держаться подальше от вышеуказанных суверенных и независимых государств.

Нейтральные страны сохранят свои права на участие в многосторонних операциях по обеспечению безопасности, причём даже в тех, которые организуются НАТО. Они могут считать себя западными (или, если уж на то пошло, вообще любыми) государствами; они будут обладать полным суверенитетом и правом на самоопределение во всех смыслах этого слова; когда-нибудь они даже смогут войти в ЕС. Однако они не будут союзниками США, и НАТО не будет обязано их защищать.

Украина и Грузия — отличные, но далёкие страны, которые куда менее важны для американской безопасности, чем Россия, её мироощущение и, в частности, её ощущение собственной безопасности. Тот факт, что Путин выставляет требования, пусть и в необоснованных формулировках, не означает, что Западу нужно от них просто отмахнуться.

«Эти страны не должны быть в НАТО — по крайней мере, до тех пор, пока весь порядок европейской безопасности не будет преобразован таким образом, чтобы членство в НАТО означало нечто совсем иное, нежели оно значит сейчас. Мы давно назрели для серьёзного обсуждения порядка безопасности в Восточной Европе, и этот разговор нужно начать уже сейчас», — подытоживает The Hill.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).