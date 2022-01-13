 

СМИ: США подготовили санкции лично против Путина

13.01.2022, 7:37, Разное
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По данным The Washington Post, американские сенаторы – представители Демократической партии – подготовили новый пакет санкций против России. На этот раз ограничения могут коснуться главы государства Владимира Путина, высокопоставленных чиновников и военных, а также банков и систему SWIFT.

Журналисты выяснили, что документы вступят в силу, если РФ вторгнется на территорию Украины. В Белом доме положительно отозвались о новом пакете санкций. Администрация США всецело поддерживает предложенные ограничения, сообщает американское издание со ссылкой на совет нацбезопасности.

Примечательно, что на этой неделе РФ и США активно ведут переговоры по гарантиям безопасности. 9 и 10 января они проходили в Женеве. 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Переговоры продлились около четырех часов. Об их итогах станет известно позднее.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин призвал США не затягивать с ответом по гарантиям безопасности. Депутат отметил, что размещение ракет и ударных систем НАТО у границ России недопустимо. Также политик сравнил действия американцев на мировой арене со слоном в посудной лавке.



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