 

Столтенберг рассказал об итогах заседания Совета Россия – НАТО

13.01.2022, 7:36, Разное
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12 января состоялось заседание Совета Россия – НАТО (СРН). О его итогах рассказал генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе. Политик счел положительным знаком тот факт, то представители стран-членов альянса и российская делегация сели за один стол и обсудили насущные темы.

Также Столтенберг сообщил: во время переговоров Россия выступала против членства Украины в НАТО, но члены альянса отметили, что страны вправе самостоятельно определять свое будущее. А еще в организации дали понять, что не считают свое расширение актом агрессии.

НАТО и Россия будут продолжать диалог, поскольку обе стороны в этом заинтересованы, подчеркнул политик. Он заявил о готовности Североатлантического альянса обсуждать с Москвой взаимные ограничения, касающиеся ракет, а также вопросы ядерной политики. Об этом также пишет “Царьград”.

Напомним, 9 и 10 января в Женеве проходили переговоры России и США по гарантиям безопасности. Заседание СРН стало продолжением консультаций в этом вопросе. На 13 января запланированы переговоры на площадке ОБСЕ. Эта встреча состоится в Вене.



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