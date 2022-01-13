 

Верующий пожаловался на фигуры ведьм в Архангельске

13.01.2022, 7:06, Новости дня
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Директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов ответил на жалобу жителя Архангельска, который пожаловался на светящиеся фигуры ведьм около театра.

Православный верующий выразил недовольство тем, что фигуры сказочных персонажей находятся на месте, где прежде якобы стоял храм и были могилы священнослужителей. Самодов опроверг эту информацию, передает РЕН ТВ.

Он сообщил, что Свято-Троицкий собор «находился не в зоне парка, а в 600 м от этой зоны – фактически на площади перед Театром драмы». «Когда люди говорят, что театр построен на месте собора, они ошибаются: он находился на месте, где сейчас находится площадь», – приводит его слова «29.ру».

Самодов сообщил, что «проводили археологические изыскания». «В документах, по итогам археологических изысканий, четко сказано, что мы не нашли никаких захоронений, тем более священнослужителей. В данном случае житель реализовал свое право, а мы реализовали свои обязанности. Он пожаловался, а мы ответили на жалобу», – сообщил Самодов.



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