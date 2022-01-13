Как Зеленский смеялся над готовыми проголосовать за него украинцами: Вы с ума сошли?

В конце ноября 2015 года состоялась премьера сериала “Слуга народа”, в котором будущий глава государства, актер Владимир Зеленский сыграл роль президента. Украинцам настолько понравился образ Василия Голобородько, что многие из них начали на допускать – актер станет хорошим лидером страны.

В 2016-м во время выступления в шоу “Вечерний квартал” Зеленский поинтересовался, кто готов за проголосовать. Все люди, сидящие в зрительном зале, подняли руки. “Вы что, все с ума сошли?”, – удивился тогда актер. Он был поражен тем, что народ с легкостью повелся на рекламу, выбрал человека, словно йогурт. “Я показал вам, как можно сделать из… а что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет?”, – пошутил комик.

Напомним, Владимир Зеленский стал президентом Украины в 2019 году, набрав во втором туре президентских выборов 73,22% голосов. Его оппонента Петра Порошенко поддержали лишь 24,45% избирателей. В выборах также принимали участие лидер партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко и сопредседатель партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Юрий Бойко, но набрали наименьшее количество голосов в первом туре.

Ранее украинцы пригрозили Владимиру Зеленскому беспорядками. Комментируя новую публикацию главы государства в “Инстаграм”, люди высказались о ситуации в стране и допустили, что в скором времени на Украине будет так же, как в Казахстане (где в начале 2022 года прошли акции протеста).