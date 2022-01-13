 

Украина рискует потерять Одессу и Харьков – генерал СБУ

13.01.2022, 6:51, Разное
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На днях депутат Верховной Рады от фракции “Слуга народа” Егор Чернев заявил: если переговоры России и США по гарантиям безопасности окажутся провальными, то Москва признает самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, тем более что соответствующий проект постановления уже подготовлен депутатами Государственной Думы.

Эту тему продолжил бывший глава Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк. По его мнению, если Россия действительно признает ДНР и ЛНР, то Украина может потерять контроль и над другими регионами. Мол, “дамоклов меч будет висеть” над Одессой, Харьковом и Херсоном. Вовк считает, что скоро Москва вполне может начать реализовывать план “Новороссия”, который находится в “не очень глубоком ящике”. Слова эксперта приводит “Радио 1”.

Напомним, на этой неделе Россия ведет переговоры с США и представителями НАТО. 9 и 10 января состоялись переговоры в Женеве. 12 января прошло заседание СРН в Брюсселе. О его итогах уже сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. На 13 января запланированы консультации на площадке ОБСЕ. Встреча пройдет в Вене.



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