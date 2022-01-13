Обнаружены новые факты о триасовом вымирании

По словам ученых, в последнее время удалось доказать, что эпоха триасового вымирания сопровождалась массовыми извержениями вулканов, в результате которых сильно повысилась кислотность воды в океане.

Вулканы, скорее всего, и запустили сам процесс вымирания, полагают ученые. Ранее рассматривались также версии о падении астероида и глобальном потеплении как первопричине катастрофических событий.

Напомним, что триасовое вымирание случилось примерно 21 300 000 лет назад. Оно продолжалось примерно 10 тыс. лет и уничтожило большинство живших на Земле организмов. Доказательства о том, что первопричиной стала именно высокая вулканическая активность получили ученые из нескольких университетом США, Великобритании и Австралии.