 

Обнаружены новые факты о триасовом вымирании

13.01.2022, 6:33, Новости дня
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По словам ученых, в последнее время удалось доказать, что эпоха триасового вымирания сопровождалась массовыми извержениями вулканов, в результате которых сильно повысилась кислотность воды в океане.

Вулканы, скорее всего, и запустили сам процесс вымирания, полагают ученые. Ранее рассматривались также версии о падении астероида и глобальном потеплении как первопричине катастрофических событий.

Напомним, что триасовое вымирание случилось примерно 21 300 000 лет назад. Оно продолжалось примерно 10 тыс. лет и уничтожило большинство живших на Земле организмов. Доказательства о том, что первопричиной стала именно высокая вулканическая активность получили ученые из нескольких университетом США, Великобритании и Австралии.



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