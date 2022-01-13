 

Турция передала Китаю «ожидания» относительно ситуации с уйгурами

13.01.2022, 6:20, Новости дня
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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу передал китайскому коллеге Ван И «ожидания и чувствительность» Анкары относительно ситуации с уйгурами.

Чавушоглу сообщил, что в ходе визита в Китай обсуждал «двусторонние отношения и региональные проблемы», стороны «оценили возможности экономического сотрудничества». Также Чавушоглу «передал взгляды, ожидания и чувствительность в отношении вопросов повестки дня, особенно уйгуров», передает ТАСС.

Китай сообщил, что Чавушоглу предложил активизировать сотрудничество в области атомной энергетики. Указывается, что в 2021 году товарооборот двух стран значительно увеличился. Ван И предложил увеличить поставки в Китай произведенной в Турции продукции.

Напомним, уйгуры – тюркоязычная народность, подавляющее большинство ее представителей живет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе Китая. По вероисповеданию уйгуры – мусульмане-сунниты. По оценкам правозащитных организаций, более 1 млн уйгуров и представителей других мусульманских меньшинств находятся в так называемых лагерях для перевоспитания, где их принуждают отказаться от их религии, культуры и языка.



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