 

Литва усмотрела в политике РФ попытку «построить Советский Союз 2.0»

13.01.2022, 6:20, Новости дня
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Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис рассказал, какие, по его мнению, существуют сценарии ухудшения ситуации в области безопасности в Европе.

Ландсбергис заявил, что есть «несколько сценариев того, как это может произойти». Так, ухудшение ситуации «могут спровоцировать действия Белоруссии». По словам министра, прежде подобное ухудшение «произошло в результате нападения на Украину». Кроме того, «ухудшение также возможно из-за сокращения численности войск в регионе». Он заявил, что «ситуация нестабильная» и «для многих стран это будет красной линией».

Глава МИД призвал ЕС «активнее участвовать» в дискуссиях и «предлагать способы разрешения» кризиса в отношениях с Москвой, а также сделать санкции против РФ и Белоруссии эффективнее. Он сомневается, что в ближайшее время удастся снизить напряженность между Западом и Россией. При этом Ландсбергис считает, что РФ пытается «построить Советский Союз 2.0», передает ТАСС со ссылкой на Daily Telegraph.

Ландсбергис счел неприемлемой возможность закрыть Украине членство в НАТО, ведь это «альянс, двери которого открыты», а решение о вступлении «должно оставаться за Украиной и приниматься демократическим путем».

Напомним, заседание Совета РФ – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.



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