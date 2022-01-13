 

Жена Макрона сравнила его с Рабле

13.01.2022, 6:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Первая леди Франции Брижит Макрон прокомментировала слова своего мужа Эммануэля Макрона в адрес непривитых от коронавируса французов.

Макрон заявил, что «не достает (еmmerder) французов», но невакцинированных «действительно хочет достать». «Emmerder» во французском имеет довольно грубый и вульгарный оттенок. СМИ сообщали, что французы были шокированы словами президента. Бывшая учительница французского языка Брижит Макрон заявила: «Я преподавала Рабле (французский писатель первой половины XVI века и гуманист эпохи Возрождения Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»), а у него тоже цветистый язык», передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien и TF1.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.07 / Денисова осудила продление ареста журналисту Есипенко в оккупированном Крыму

30.09 / По факту убийства сотрудницы посольства США в Киеве завели дело

01.03 / Украинская оппозиция обвинила власти страны в госизмене

11.02 / “Слуга народа” определилась с кандидатами на довыборы в Раду

11.03 / Главврач Закарпатской областной больницы: Во время первых волн коронавируса было 10% кислородозависимых, сейчас – 80%

22.01 / «Тавриду» включили в перечень автодорог федерального значения

29.11 / С начала года в Москве многодетными мамами стали больше 13,6 тыс. женщин

27.12 / Саакашвили считает, что Кривоноса необходимо уволить за насмешки над Зеленским

11.07 / Сирийская армия отразила атаку боевиков в Идлибе

22.08 / В авиакатастрофе в Южном Судане погибли 17 человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика