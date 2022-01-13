Жена Макрона сравнила его с Рабле

Первая леди Франции Брижит Макрон прокомментировала слова своего мужа Эммануэля Макрона в адрес непривитых от коронавируса французов.

Макрон заявил, что «не достает (еmmerder) французов», но невакцинированных «действительно хочет достать». «Emmerder» во французском имеет довольно грубый и вульгарный оттенок. СМИ сообщали, что французы были шокированы словами президента. Бывшая учительница французского языка Брижит Макрон заявила: «Я преподавала Рабле (французский писатель первой половины XVI века и гуманист эпохи Возрождения Франсуа Рабле, автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»), а у него тоже цветистый язык», передает РИА «Новости» со ссылкой на Parisien и TF1.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что непривитые не должны считаться гражданами страны, и выразил готовность далее максимально ограничивать невакцинированным доступ к участию в общественной жизни.