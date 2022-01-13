Волкер – встреча с предсказуемым итогом — на требования России НАТО просто не может согласиться

Российский лидер Владимир Путин, скорее всего, начнёт очередную военную кампанию против Украины с целью перекроить систему безопасности, сложившуюся в Европе много лет назад, заявил в эфире CNN экс-постпред США при НАТО и бывший спецпредставитель американского Госдепа по украинским делам Курт Волкер. Комментируя итоги переговоров между представителями РФ и НАТО, он предположил, что Путин стремится вернуть Европу во времена ялтинской системы, когда она была поделена на сферы влияния Москвы и Вашингтона.

А я хотела бы дать слово бывшему постпреду США в НАТО Курту Волкеру, который также с 2017 по 2019 год занимал пост спецпредставителя США по вопросам Украины, а в настоящий момент является старшим научным сотрудником Центра анализа европейской политики. Он выходит с нами на связь из Вашингтона. Господин представитель, польщены, что вы смогли к нам заглянуть. Как прокомментируете, во-первых, эту пресс-конференцию — и результаты этой встречи?

КУРТ ВОЛКЕР, бывший постпред США в НАТО: Во-первых, на мой взгляд, такой шаг был необходим — провести встречу между Россией и НАТО было важно, чтобы все вопросы обсуждались не только между Москвой и Вашингтоном, обсуждались, но с участием союзников. Ну, а во-вторых, как мне кажется, итог был очень предсказуем: РФ заранее выдвинула чрезмерные требования, сразу понимая, что НАТО на них не согласится.



Как мы поняли из выступления генерального секретаря НАТО Столтенберга, именно такой ответ Москва от альянса и получила — ей заявили, что НАТО не может выполнить то, чего требует Россия. И теперь всё возвращается к президенту Путину, и ему предстоит решить, готов ли он рискнуть и вновь применить на территории Украины военную силу, чтобы увидеть, на какие шаги НАТО пойдёт, а на какие — нет.



К сожалению, на данный момент ситуация такова, что, как мне кажется, он скорее применит военную силу, чем нет. Не думаю, что НАТО готово защищать Украину военными средствами, а именно на этот предмет сейчас прощупывает альянс президент Путин. Из-за этого, по моему мнению, он в итоге начнёт новую военную кампанию против Украины с целью забрать у неё какие-то территории, а также попытаться установить новый порядок в Европе, непохожий на то, что там было до сих пор.

А какова вероятность такого исхода? Если вы говорите…

КУРТ ВОЛКЕР: Цифрами это не выразить — то есть сказать, что вероятность равна 70 или, скажем, 40 процентам, нельзя. Но достаточно просто посмотреть на то, что к этому моменту успело произойти. Путин стянул к украинской границе мощные воинские формирования, окружив её с трёх сторон — с Чёрного моря, с востока и с севера. Затем он выдвинул свои требования в адрес США и НАТО, заранее зная, что выполнять их не будут. А теперь, по всей видимости, он хочет воспользоваться этим отказом в качестве повода для того, чтобы предпринять какой-то дальнейший шаг.



А эти требования были сформулированы совершенно конкретным образом — так, чтобы при их выполнении полностью изменился порядок безопасности, существовавший в Европе с момента заключения Хельсинских соглашений в 1975 году. Эти соглашения зафиксировали право стран самостоятельно выбирать, к каким альянсам им присоединяться, а также обязательства не применять военную силу, не угрожать её применить и не перекраивать при помощи неё границы. Путин же пытается всё вернуть к ялтинской системе, когда Европа была разделена на сферы влияния Москвы и Запада. И он уже дал знак, что будет создавать и укреплять такую сферу влияния Москвы при помощи военной силы, бросив Западу открытый вызов и дав ему понять, что ему придётся что-то предпринять.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 января 2022 года.