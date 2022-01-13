 

Канадская провинция введёт налог для людей, отказывающихся от вакцинации не по медицинским причинам

13.01.2022, 6:10, Новости дня
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Как заявил премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего, хотя сейчас не вакцинировано всего 10% квебекцев, они составляют половину от всех пациентов в отделениях интенсивной терапии. Из-за дополнительной нагрузки на систему здравоохранения со стороны тех, кто отказывается делать прививки не по медицинским причинам, власти планируют ввести для таких людей «значительный» налог, пишет Insider.


AP

Во вторник 11 января премьер-министр канадской провинции Квебек Франсуа Лего объявил, что его правительство планирует обязать людей, не прошедших вакцинацию от коронавируса и не имеющих медотвод, платить налог, пишет Insider. 

 

Политик отметил, что, хотя не вакцинированы лишь 10% жителей провинции, такие квебекцы составляют половину всех пациентов в отделениях интенсивной терапии. Как подчеркнул Лего, граждане, отказывающиеся делать прививки не по медицинским причинам, должны платить за дополнительную нагрузку, которой они подвергают систему здравоохранения. 

 

— François Legault (@francoislegault) January 11, 2022

 

«Думаю, в данный момент дело касается справедливости по отношению к 90 процентам квебекцев, которые пошли на определённые жертвы. Мне кажется, ввести подобную меру — наш долг перед ними», — заявил премьер-министр провинции. 

 

Как отмечает Insider, Лего не уточнил, как будет рассчитываться потенциальный налог, и ограничился лишь тем, что плата будет «значительной». 

 

По данным, опубликованным на сайте Квебека, за прошедший день в провинции было зафиксировано 8710 новых заражений коронавирусом и 62 смерти. На сегодня с COVID-19 было госпитализировано 2742 человека, 255 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. 

 

Как утверждают местные СМИ, Квебек будет первой канадской провинцией, которая введёт финансовые санкции за отказ от вакцинации. 



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