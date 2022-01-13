 

На сколько увеличится материнский капитал в 2022 году в России

13.01.2022, 6:06, Разное
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С 1 февраля 2022 года изменится размер материнского капитала, пособия по беременности и родам, а также выплат ветеранам. В пресс-службе министерства труда и социальной защиты РФ сообщили об индексации на 8,4% выплат, не связанных с размером прожиточного минимума.

То есть со следующего месяца размер материнского капитала на первого ребенка составит 524,5 тысячи рублей, на второго (если семья не получала на первого) – 693,1 тысячи рублей. 168,6 тысячи рублей доплатят родителям за второго ребенка, если они получали за первого.

Напомним, в 2022-м по поручению президента России Владимира Путина вступил в силу закон, который изменяет порядок индексации маткапитала. Раньше эта выплата увеличивалась с 1 января, при этом учитывался уровень прогнозируемой инфляции. С этого года индексация происходит по уровню фактической инфляции.

В ведомстве отметили, что средства на увеличение материнского капитала были заложены в бюджет. По данным министерства, такие выплаты получают примерно 16 миллионов человек.

Ранее в Пенсионном фонде России рассказали о возможности тратить материнский капитал на оплату проживания в общежитии и некоторые услуги ЖКХ. Об условиях напомнила начальник отдела социальных выплат отделения ПФР по Томской области Надежда Красильникова.



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