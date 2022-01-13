 

Россия выступила с обвинениями в адрес США после переговоров и напомнила о холодной войне

13.01.2022, 6:06, Разное
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На пресс-конференции, которая состоялась в Брюсселе после заседания СРН, Александр Грушко заявил: НАТО, желая обеспечить безопасность в Европе, прибегает к схемам 1949 года (время холодной войны). По словам замглавы МИД РФ, члены Североатлантического альянса даже не скрывают, что главная цель организации – сдерживание России. Мол, на это выделяются колоссальные ресурсы.

Грушко напомнил о расширении НАТО на восток. Российский дипломат считает, что текущая ситуация может привести к непредсказуемым последствиям для безопасности в Европе. По его мнению, ответственность за ухудшение системы контроля за вооружениями несет Североатлантический альянс.

Заседание СРН стало продолжением переговоров между Россией и США по гарантиям безопасности. В четверг, 13 января, состоится еще одна встреча. Она пройдет в Вене на площадке ОБСЕ.

Ранее об итогах заседания Совета НАТО – Россия рассказал генсек организации Йенс Столтенберг. По его словам, стороны договорились восстановить работу своих миссий в Москве и Брюсселе. При этом делегации остались при своем. В альянсе не считают расширение на восток актом агрессии.



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