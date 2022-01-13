Британские ученые предлагают заряжать спутники при помощи лазеров

Новую совместную разработку представили британские ученые из университета Суррея специалисты из компании Space Power. Они создали систему беспроводной передачи энергии на большие расстояния. Прежде всего, она предназначена для космоса, отмечают специалисты.

Инженеры предлагают использовать лазерные лучи, чтобы беспроводным способом заряжать орбитальные спутники. В дальнейшем лазеры также можно будет использовать для передачи энергии в других целях.

Разработчики планируют полностью закончить пилотный проект до конца будущего года. А к 2025 году такую систему можно будет уже использовать в коммерческих целях, говорят специалисты. Данная разработка потребовала пока всего лишь 10 миллионов долларов инвестиций.