 

Ученые рассказали, откуда взялись «рога викингов»

13.01.2022, 5:48, Новости дня
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Никаких рогов на своих шлемах викинги не носили, утверждают ученые. Все это – измышления массовой культуры, писателей и кинематографистов, которым просто всегда хотелось представить древних воинов более колоритными.

Правда, в распоряжении науки действительно есть две уникальные археологические находки. Речь идет о шлемах с рогами, найденных в северной части Европы. Однако же, было установлено, что данные шлемы относятся к бронзовому веку, а викинги жили гораздо позже – в средневековье.

Ученые полагают, что массовая культура стала изображать викингов как воинов в шлемах с рогами только в XIX веке, когда в свет вышла «Сага о Фритьофе» Эсайаса Тегнера. В других произведениях подхватили созданный образ.



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