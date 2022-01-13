Мнение: Об ответе русского министра «зарвавшейся русофобской дряни»

Чувствую, сейчас один сравнительно молодой (45 лет) отечественный чиновник сорвёт бурные и продолжительные аплодисменты у российской «патриотической» публики. Что, надо признать, само по себе нелегко: нынешнюю исполнительную #власть громко критикуют и справа, и слева.

Но тут — особый случай. На языке у путинского министра оказалось ровно то, что давно уже бродит в головах у тоскующих по «Великой Державе». И сказано было ровно так, как мечтают эти имперцы…

Глава Россотрудничества Евгений Примаков-младший прокомментировал скандальное (для части россиян) назначение в Казахстане. Нового казахского министра информации Аскара Умарова российский чиновник назвал «русофобской дрянью». И ультимативно предложил тому публично отказаться «от своих нацистских и шовинистических взглядов на русских в Казахстане».

Гнев у внука бывшего российского премьер-министра, как и прочей «патриотической» публики вызвали давние частные высказывания нынешнего казахстанского чиновника:

«— Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого победили, что победили?

— Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто не гонит.

— Постоянно убеждаюсь, что если у бизнеса в Астане русский хозяин, то сервис там отвратительный, будто в совок попал!! В крови у них что ли?»

В итоге старший брат пригрозил, что возглавляемое им Россотрудничество вообще не будет сотрудничать «с упоминавшимся министром и возглавляемым им министерством информации в нынешней конфигурации».

И это, конечно, жесть жест. Символический. Пусть и не такой мощный, как памятный разворот Евгения Примакова-старшего над Атлантикой в 1999 году. Однако же, свою долю оваций он получит.

Тем более, что сам герой «скандала», Асқар Умаров, вроде бы дрогнул. «Я не являюсь тем, кем меня пытаются представить, сообщил он в своём ФБ. — На всех предыдущих должностях старался вести плодотворную работу с российскими и другими партнёрами. Понимаю насколько важны для нас союзнические отношения с Россией. Ещё раз хочу подтвердить свою приверженность принципам толерантности и дружбы народов, единству народа Казахстана и братских отношений с соседями».

Теперь, вероятно, очень много будет в России комментариев, что, мол только так с «ними» и надо разговаривать. Что «они» понимают только язык силы. И вообще, кто «они» такие, чтобы как-то много о себе воображать? Но…

Неужели кто-то и правда считает, что такие разговоры и такая позиция — лучшая основа для дружбы народов? Можно ли любовь и уважение к России и русским вбивать в головы соседей силой? И почему, например, Вашингтон или Париж очень мало волнует, как кто-то где-то называет американцев «пиндосами», а французов — «лягушатниками»?

Похоже, казахстанский министр поступил дипломатичнее, а значит, умнее своего российского визави?

А когда поумнеет российская нация?

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