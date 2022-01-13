Сенат США предложил ввести санкции против Путина

…и крупнейших российских банков в случае вторжения РФ в Украину.

Сенат США опубликовал законопроект, предполагающий введение санкций против президента Владимира Путина и крупнейших российских банков в случае вторжения РФ на территорию Украины. С документом можно ознакомиться на сайте Сената.

Согласно проекту закона, в случае, если президент США решит, что РФ способствовала «значительной военной эскалации» ситуации на Украине для свержения правительства в Киеве или оккупации территории Украины, то ему придется ввести санкции как минимум против трех российских банков, а также против президента России, премьер-министра, министра иностранных дел, глав минобороны и Генштаба.

Чиновникам запретят въезд в США, их имущество на территории Штатов будет заблокировано. Среди банков и структур, которым грозят ограничения, оказались Газпромбанк, Сбербанк, «Открытие», Альфа-банк, ВТБ, ВЭБ.РФ, РФПИ и некоторые другие.

Кроме того, проект закона о санкциях предполагает запрет на операции с первичным и вторичным госдолгом: американцам запретят операции с новыми выпусками облигаций. Также предусмотрено введение ограничений против газопровода «Северный поток-2», его подрядчиков и операторов.

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