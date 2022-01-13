 

На территории США запретили продавать смартфоны Pixel 6

13.01.2022, 5:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запрет на продажу на своей территории выдала американская комиссия по торговле. Согласно выданному предписанию, смартфоны модели Pixel 6 нельзя ни вводить, ни продавать на территории Соединенных Штатов.

По словам экспертов, многих удивил тот факт, что в США что-то запрещают выпускать самой компании Google, которая и выпустила Pixel 6. Разумеется, производственные мощности находятся за границей, а потому с точки зрения регуляторов товар считается импортным.

Комиссия же почитала, что при создании данного мобильного гаджета были нарушены авторские права на разработки компании Sonos, выпускающей умные колонки. Речь идет о проблемах сразу с пятью патентами, говорят специалисты. Однако Google сможет все-таки вводить в страну эти же самые смартфоны, если внесет в них некоторые изменения.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.10 / Guardian – «божественный дождь» — китаец парализовал движение в Чунцине, разбрасывая деньги с 30 этажа

11.07 / Кудрин призвал правительство действовать решительнее

15.10 / США вернулись в Совет ООН по правам человека

24.10 / «Спартак» в матче с «Зенитом» потерпел самое крупное поражение в РПЛ

29.08 / Эксперт объяснил упорство Эрдогана в покупке С-400

31.08 / Джуканович не стал признавать поражение до оглашения результатов выборов

25.02 / Le Figaro – Депардье снова проходит по делу об изнасилованиях молодой актрисы

20.09 / Глобальный сбой произошел в работе соцсети Twitter

10.11 / Число инфицированных коронавирусом в США превысило 10 млн человек

21.11 / Дональда Туска лишили прав за превышение скорости

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика