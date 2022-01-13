На территории США запретили продавать смартфоны Pixel 6

Запрет на продажу на своей территории выдала американская комиссия по торговле. Согласно выданному предписанию, смартфоны модели Pixel 6 нельзя ни вводить, ни продавать на территории Соединенных Штатов.

По словам экспертов, многих удивил тот факт, что в США что-то запрещают выпускать самой компании Google, которая и выпустила Pixel 6. Разумеется, производственные мощности находятся за границей, а потому с точки зрения регуляторов товар считается импортным.

Комиссия же почитала, что при создании данного мобильного гаджета были нарушены авторские права на разработки компании Sonos, выпускающей умные колонки. Речь идет о проблемах сразу с пятью патентами, говорят специалисты. Однако Google сможет все-таки вводить в страну эти же самые смартфоны, если внесет в них некоторые изменения.