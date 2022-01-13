 

Хакеры атаковали тюрьму в Нью-Мексико

13.01.2022, 5:04, Новости дня
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Курьезный случай произошел в американском штате Нью-Мексико. Хакеры атаковали почти все госучреждения на территории округа Берналилло. Как сообщают источники, на определенное время это привело к полному хаосу.

Неизвестно, случайно ли или намеренно, но под «раздачу» ИТ-преступников попала и местная тюрьма. Охрана, увидев, что не работает система безопасности и видеонаблюдения, просто заблокировала заключенных в их камерах. Там они и оставались, пока проблемы с программным обеспечением не были решены.

Однако теперь заключенные могут подавать в суд на администрацию тюрьмы, так как у них есть законное право не только находится определенное время вне своих камер, но и пользоваться системами связи, которые не работали.



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