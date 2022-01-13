CNN – «администрация здесь напортачила» — Байдена критикуют за неспособность обеспечить США тестами на коронавирус

Администрации президента США Джо Байдена всё чаще начинают задавать вопросы, почему, несмотря на многократные предупреждения, она оказалась неспособна обеспечить страну достаточным количеством тестов на коронавирус, передаёт CNN. Как отмечает канал, во многом это связано с приходом новых штаммов, которые неожиданно резко повысили заболеваемость, а также с тем, что администрация акцентировала своё внимание на производстве и распространении вакцин.

Глава Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов сказала об обеспокоенности насчёт того, смогут ли социально значимые институты продолжать свою работу, в то время как в США количество случаев заболевания коронавирусом день ото дня бьёт рекорд за рекордом.

ДЖАНЕТ ВУДКОК, и. о. комиссара Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов: То, что сейчас происходит, как мне кажется, в голове не укладывается. Я хочу сказать, что коронавирусом заразится большинство людей.

С подобным заявлением она выступила в то время, как администрации Байдена всё активнее начинают задавать вопросы, почему у неё уходит столь много времени на то, чтобы увеличить количество тестов на коронавирус на фоне роста заболеваемости. Детали в рамках сегмента Inside Look нам расскажет Джереми Даямонд.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Поверьте, мне это тоже не по душе. Но мы добились некоторого прогресса.

Спустя год после вступления в должность президент Байден столкнулся с неподатливой проблемой, которую он обещал решить: длинные очереди и пустые полки, которые вскрывают недочёты системы тестирования, оказавшейся не в состоянии насытить спрос. Байден сам об этом говорил.

ДЖО БАЙДЕН: Любой, кто захочет получить тест, должен его получить. Точка.

Байден вступил в должность, планируя нарастить мощности в сфере тестирования. В частности, он собирался влить миллиарды долларов в производство, активнее проводить тесты на коронавирус в школах и в испытывающих дефицит услуг районах. Однако его приоритетной задачей были вакцины, которые помогали многим людям избегать госпитализации и даже снижали шанс заражения и распространения вируса. А затем пришёл «омикрон».

ДОКТОР ЭЗЕКИЛЬ ЭМАНУЭЛЬ, вице-проректор Глобальных инициатив Пенсильванского университета: Вакцины отлично выполняли свою работу: они сокращали количество случаев заболевания, так что спроса (на тесты. — ИноТВ) не было. Однако затем из-за появления новых штаммов количество случаев начало расти, и, следовательно, начал расти и спрос.

Байден признал нехватку тестов, однако не считает это провалом.

ДЖО БАЙДЕН: Я бы не назвал это провалом. Здесь можно говорить в духе «мы должны были знать об этом год назад, полгода назад, два месяца назад, месяц назад…»

Однако многие эксперты в сфере общественного здравоохранения били в набат на протяжении нескольких месяцев.

ЭКСПЕРТ: Этого все ждали. Мы знали, что нам нужно будет больше тестов. По моему мнению, администрация здесь напортачила.

ДОКТОР САНДЖАЙ ГУПТА, главный медицинский корреспондент CNN: Мы по-прежнему очень отстаём по тестам.

ДОКТОР ЭЗЕКИЛЬ ЭМАНУЭЛЬ: Если честно, большая проблема была в том, что с самого начала у нас не было стратегического плана касательно того, какое место тесты будут занимать в нашей борьбе с вирусом.

В октябре, предвидев зимний всплеск заболеваемости, группа экспертов, включая доктора Майкла Мина, выступили со срочным воззванием в адрес чиновников Белого дома.

ДОКТОР МАЙКЛ МИННА, главный научный сотрудник eMed: Мы порекомендовали всё возможное нашему правительству в плане этих инструментов.

В презентации, которая попала в распоряжение CNN, эксперты предсказали, что к марту 2022 года США будут испытывать потребность в 732 миллионах домашних экспресс-тестов ежемесячно. При этом эксперты предупредили, что даже с учётом прогнозируемого роста темпов производства США будет не хватать примерно четверти миллиарда тестов.

Чиновники Белого дома заявили, что они в целом согласны с намеченными целями, однако к октябрю выполнить это задачу было уже невозможно. Доступным было лишь небольшое количество домашних экспресс-тестов, в то время как летнее падение спроса привело к тому, что ряд производителей снизили объёмы производства.

Республиканцы не замедлили воспользоваться этим провалом. Два сенатора, в частности, заявили о «полном отсутствии стратегии и неспособности спрогнозировать потребности в тестах». В своём первом телеинтервью новый координатор программы Белого дома по тестированию ответил на эту критику.

ДОКТОР ТОМ ИНГЛСБИ, старший советник по тестированию, команда Белого дома по борьбе с COVID-19: Наша администрация следовала стратегии наращивания тестирования с самого начала, и мы продолжим действовать в том же духе.

Белый дом и правда предпринял шаги для увеличения производства в конце лета и осенью, приобретя экспресс-тестов на сумму три миллиарда долларов, а также потратив ещё один миллиард долларов, чтобы создать запас ключевых товаров для ПЦР-тестирования. При этом с учётом ускоренной процедуры одобрения Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов, на рынке представлены девять домашних тестов на антигены. В результате потенциал в области тестирования на дому вырос с 46 миллионов тестов, произведённых в октябре, до цифры 300 миллионов сейчас. При этом, по прогнозам Белого дома, если верить докладной записке, которая попала в распоряжение CNN, в следующем месяце количество тестов достигнет 350 — 400 миллионов.

ДОКТОР ТОМ ИНГЛСБИ: Останавливаться на этом мы не намерены, в грядущие месяцы эти цифры будут расти и дальше.

ДЖЕРЕМИ ДАЯМОД, корреспондент CNN в Белом доме: Эрин, Белый дом также заканчивает разработку планов по отправке 500 миллионов домашних экспресс-тестов любому американцу, который их попросит. Отправка первой партии этих тестов запланирована уже на этот месяц. Остаток же Белый дом планирует распределить в течение следующих 60 дней. Вместе с тем, хотя эксперты и считают, что это хороший шаг в правильном направлении, те, кто нуждается в тестах, получат их только через несколько месяцев. Эрин?

Месяцы, значит… Что противоречит самой сути этой задачи. Спасибо большое, Джереми.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 12 января 2022 года.