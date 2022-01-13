Мнение: О враге страшнее НАТО

Говоря по-честному, абсолютно не важно, кто на саммите Россия-НАТО кому «слил» и что. Кто кого поставил на место, указал на дверь и громче стукнул кулаком по столу. Совсем не этот инфошум влияет на повседневную жизнь каждого.

И, да, есть вещи пострашнее и похуже геополитических угроз…

Они — в ценниках на магазинных прилавках и полках.

По данным Росстата, вероятно, заниженным, продовольственная инфляция в России по итогам 2021 года составила 10,62% против 6,69% в 2020 году. Это самый мощный инфляционный скачок со времён «лихих 1990-х». Но дьявол кроется ещё и в деталях.

Интересная картина маслом складывается в разрезе «отдельных групп и видов» товаров и услуг. Среди продовольствия больше всего подорожали мясо и птица — плюс 17,5%. Далее в этой категории идут крупа и бобовые — на 16,1%, затем куриные яйца — на 16%, следует из данных ведомства. При этом в ещё более детализированном разрезе лидером удорожания стала белокочанная капуста, стоимость которой в среднем выросла более чем в два раза. Цена куриного мяса увеличилась за 2021 год почти на 27%, свинины — на 18%. Надо заметить, всё это выращивается в России, а не импортируется.

И вот вопрос: почему в России продовольственная инфляция мощнее, чем в большинстве стран мира? Почему внутренние цены на еду у нас по многим позициям уже выше, чем в развитых странах?

Вот что говорят учёные.

«Цены на российском рынке на товары, которые мы экспортируем, по таким позициям, как мясо птицы или сахар значительно выше мировых. например, по мясу птицы в 2 раза, по сахару в 1,6 раза. По свинине, рыбе, молоку, пшенице цены на российском рынке практически соответствуют ценам на мировых рынках, лишь совсем немного уступая им. А если исходить из паритета покупательной способности (ППС) валют России, Германии и Китая относительно доллара США, то российские потребительские цены на продовольствие значительно выше.

Так, в США потребительские цены существенно ниже, чем в России, например, по молоку почти в 3 раза, говядине и яйцам в 1,8 раза, куриному филе на треть и только на картофель и яблоки в #США цены выше российских. В Германии все цены на продукты питания значительно ниже российских (с учётом ППС). Аналогичная картина по ценам на продовольствие в Китае, за исключением цены на молоко.

Естественно, возникает вопрос: почему в странах Европы роста потребительских цен практически не наблюдается, а в России, несмотря на активно предпринимаемые правительством меры, происходит значительное удорожание продуктов питания?

Самый значимый из факторов, влияющих на рост потребительских цен на продовольствие – это монополизация сельскохозяйственного и продовольственного рынка России агрохолдингами и крупнейшими торговыми сетями. На агрохолдинги приходится более 50% от общей выручки всех сельхозорганизаций. Доля агрохолдингов является доминирующей в производстве мяса птицы – 61,5%, свинины – 59,3%, сахарной свёклы – 59,4%. Существующий монополизм приводит к значительному росту потребительских цен. При этом за последние 10 лет доля агрохолдингов в общей выручке сельхозпроизводителей выросла в 2 раза, в прибыли – в 3 раза.

В странах ЕС темп роста потребительских цен минимальный, несмотря на стремительный рост мировых цен, т.к. действуют жёсткие антимонопольные законы. А на российском продовольственном рынке свободно действуют монопольные игроки, что неизбежно приводит к картельному сговору между ними о росте цен.

Другим важнейшим фактором роста потребительских цен на продукты питания на российском рынке является введение в 2014 г. эмбарго на ввоз в Россию отдельных видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Это приводит к тому, что отечественный товаропроизводитель-монополист не стремится к росту эффективности производства, повышению качества продукции и снижению затрат, а поднимает #цены на товарную продукцию с целью получения высокой прибыли. »

Тут можно добавить, что монополизм производителей дополняется монополизмом продавцов. В ритейле доминируют торговые сети и холдинги, причём концентрация на этом рынке возрастает. Причём этот #рост сопровождается увеличением поборов с производителей «за вход», «за полку» и т.п., несмотря на все усилия регулирующих и контролирующих органов. Кроме того, ритейлеры всё активнее продвигают товары собственных торговых марок, номинально более дешёвых — но нам ценовая динамика выше (как и прибыль продавца).

Ну и лишний раз напоминать о том, что монополия в экономике == монополии в политике, наверное, нет смысла. Поэтому Режим™ так заинтересован в монополизации…

При этом #НАТО ещё неизвестно, придёт или нет, а вот дороже платить уже приходится с каждым походом в магазин.

Ну и кто больший враг для россиян?

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