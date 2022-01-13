В Коростене открылась академия по подготовке профессиональных “майданщиков”

В Житомирской области на живописном берегу реки Уж открылся учебный центр, готовящий экспертов по «раскачиванию лодки». По мнению учредителей, Коростенская академия — уникальное учреждение, не имеющее аналогов в мире. В учебном центре пояснили, что Коростень был выбран не случайно.

«В X веке местное племя древлян восстало против центральной власти, убив киевского князя Игоря. Автор «Повести временных лет» подробно описал мятеж, назвав его «цветной революцией», — рассказал директор учреждения Богдан Гольдман. По мнению историков, именно предводитель древлян, князь Мал был первым официальным «майданщиком» на Руси»

В академии учащиеся смогут изучить различные методики дестабилизации: от создания деструктивного контента до проведения одиночных пикетов. Со дня основания учебный центр стал пользоваться большой популярностью. Сотни студентов из разных стран приехали в Коростень, чтобы получить востребованную во всем мире профессию.

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