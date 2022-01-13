 

В Коростене открылась академия по подготовке профессиональных “майданщиков”

13.01.2022, 4:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Житомирской области на живописном берегу реки Уж открылся учебный центр, готовящий экспертов по «раскачиванию лодки». По мнению учредителей, Коростенская академия — уникальное учреждение, не имеющее аналогов в мире. В учебном центре пояснили, что Коростень был выбран не случайно.

«В X веке местное племя древлян восстало против центральной власти, убив киевского князя Игоря. Автор «Повести временных лет» подробно описал мятеж, назвав его «цветной революцией», — рассказал директор учреждения Богдан Гольдман. По мнению историков, именно предводитель древлян, князь Мал был первым официальным «майданщиком» на Руси»

В академии учащиеся смогут изучить различные методики дестабилизации: от создания деструктивного контента до проведения одиночных пикетов. Со дня основания учебный центр стал пользоваться большой популярностью. Сотни студентов из разных стран приехали в Коростень, чтобы получить востребованную во всем мире профессию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.10 / Россиянам предложили компенсировать перевод на удаленную работу

11.12 / В Подмосковье началось производство глазированных сырков «Е.Н. Понасенков»

25.08 / Мнение: Славные традиции Колдстримского полка

13.11 / Кошки могут следить за своими хозяевами, даже не видя их

26.10 / Мнение: «Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

22.12 / Юрий Растегин раскрыл судьбу вдовы Армена Джигарханяна

12.08 / В российской Арктике затоплены несколько тысяч ядерных объектов

14.09 / Мнение: Я устал

17.06 / Скандалы: Бывших полицейских подвела прослушка

01.02 / Возникновение мифа о короле Артуре – необычный путь формирования эталонного средневекового эпоса, в котором ложь спорит с правдой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика