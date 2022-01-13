«Получат прекрасный парк»

Песков прокомментировал информацию об отказе Путина от строительства «Тучкова буяна» в Петербурге.

В Кремле уверены, что между Стрелкой Васильевского острова и Петропавловской крепостью в центре Петербурга все-таки построят парк «Тучков буян». Об этом «Интерфаксу» сообщил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

Несколько дней назад Русская служба «Би-би-си» и «Фонтанка» сообщали, что глава государства отказался от строительства и распорядился создать вместо парка судебный квартал, где будут располагаться здание Верховного суда и жилые дома для его сотрудников.

«Насколько мне известно, там есть планы и по суду, но и парк тоже там будет. В случае реализации, а мы надеемся, что этот проект будет реализован, нет никаких сомнений, что горожане получат прекрасный современный парк», — пообещал Песков.

Территория бывшего ГИПХа в 2017 году. Фото: Евгений Егоров / «Ведомости»

«Тучков буян» должен был появиться на бывшей территории научного центра «Прикладная химия». Президент говорил о строительстве парка, что «для федерального бюджета это не так безобидно», но «для Питера не жалко». По словам главы государства, «Тучков буян» будет похож на московский парк «Зарядье», но «чуть получше».

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Конкурс на разработку проекта парка в 2020 году выиграл консорциум «Студии-44» Никиты Явейна и нидерландского бюро West 8. Затраты на него составили 90 млн рублей. В мае прошлого года Явейн сказал, что проект заморожен. «Как это все пойдет, не готов прогнозировать. Посмотрим со следующего года. Разговоры идут, но неясны источники финансирования, поскольку земля еще не передана от Управления делами президента городу», — сказал тогда он.

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