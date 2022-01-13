 

В МИДе предоставили НАТО следующий шаг в переговорах с Россией

13.01.2022, 4:08, Новости дня
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Россия готова к диалогу с НАТО по вопросу размещения ударных вооружений, однако сейчас мяч находится на стороне альянса, сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ – НАТО (СРН).

«По вопросу ударных вооружений мы готовы к диалогу. Более того, одна из статей нашего соглашения с НАТО предполагает отказ от размещения соответствующих ударных систем в регионах, из которых можно достигать территории других государств – участников этого соглашения. Мы еще раз подчеркнули, что мы готовы говорить не только об этих районах, но и необходимых мерах верификации, и тут скорее мяч на стороне НАТО. Мы давно это сформулировали и давно объявили готовность об этом говорить», – передает его слова ТАСС.

Грушко, говоря о разработке новых инструментов контроля над вооружениями, заявил, что «система контроля над вооружениями, которая была материальной основой отношений РФ — НАТО, была разрушена ударами США по ней».

При этом, по словам дипломата, РФ в ходе переговоров с НАТО обозначила контрмеры.

«У нас есть весь набор законных военно-технических мер, которые мы будем применять, когда будем защищаться от реальной угрозы безопасности. А мы ее уже ощущаем», – сказал Грушко.

Напомним, заседание Совета РФ – НАТО состоялось в штаб-квартире Североатлантического альянса в Брюсселе, встреча проходила в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые прошли 9-10 января в Женеве. Россию на первом за два последних года заседании СРН представляла межведомственная комиссия МИД и Минобороны.

Грушко заявил: «Если НАТО переходит на политику сдерживания, значит, с нашей стороны это будет контрсдерживание. Если это будет устрашение, то будет контрустрашение».

В декабре 2021 года МИД РФ опубликовал два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

В проекте соглашения с НАТО РФ предлагает альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. 



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