Попытка модели обманом забеременеть от рэпера Drake привела к ожогам гениталий

После интимной близости с рэпером Drake (Обри Дрейк Грэм) Instagram-модель хотела воспользоваться его биологическим материалом, чтобы забеременеть, но выяснилось, что рэпер налил в презерватив острый соус, сообщают СМИ.

После секса Drake выбросил в уборной использованный презерватив, предварительно залив в него острый соус – так он поступает, чтобы недобросовестные любовницы, решив забеременеть, не использовали его биологический материал без его согласия. Модель, имя которой не раскрывается, решила поступить именно так. Однако поскольку в презервативе был острый соус, она получила ожоги гениталий, когда пыталась оплодотворить себя. Женщина подала на рэпера в суд, передает РЕН ТВ со ссылкой на MTO News.

При этом модель подтвердила, что секс был по обоюдному согласию, пишет rap-up.com со ссылкой на Too Much Hot Tea.

Drake не стал комментировать эту ситуацию, но опубликовал в своих соцсетях пост с текстом: «Можешь оставить себе свои 15 минут славы, я же возьму остальные 23 часа и 45 минут».

Напомним, Drake отказался от номинаций на «Грэмми». У исполнителя были спорные отношения с организаторами премии. Он призывал заменить «Грэмми» чем-то новым, после того как в 2021 году его друг певец Эйбел Макконен Тесфайе, выступающий под псевдонимом Weeknd, оказался без номинаций.