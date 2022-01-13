Анонсирован выпуск «Спутника М» в гражданский оборот

На следующей неделе ожидается выпуск вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» в гражданский оборот, сообщил глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург сообщил, что Центр имени Гамалеи и Минздрав РФ «жесточайшим образом относятся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину». Ожидается, что «на следующей неделе она поступит в гражданский оборот», передает РИА «Новости».

В декабре сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба объявила о согласовании цены детской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник М», она будет ниже на 30% цены на «Спутник V». «Спутник М» близок по составу к «Спутнику V», но оптимизирован под возраст.