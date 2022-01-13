 

Мнение: Украину посчитали

13.01.2022, 3:42, Разное
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Обсуждение публикации Рупора Тоталитарной Пропаганды на укро-ТВ.

Сидим тут в Крыму, считаем….

Источник: Colonel Cassad



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