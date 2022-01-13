Мнение: Украину посчитали
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Обсуждение публикации Рупора Тоталитарной Пропаганды на укро-ТВ.
Сидим тут в Крыму, считаем….
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
Обсуждение публикации Рупора Тоталитарной Пропаганды на укро-ТВ.
Сидим тут в Крыму, считаем….
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
03.08 / Мнение: Виноват патриархат
13.07 / Благоприятные даты для свадьбы в 2022 году
05.05 / Правительство ввело временный запрет на вывоз из страны гречихи
12.11 / Парламент Чечни предложил запретить…
29.04 / Ученые перечислили 7 причин, почему нужно пить чай с лемонграссом
12.08 / Назван состав российской вакцины для профилактики коронавируса
17.08 / Названы регионы России с самым дешевым бензином
11.09 / Мнение: 20 лет
27.12 / Женщина, которую нельзя бросить – Личное мнение
08.09 / Сижу с малышкой и научу зарабатывать миллион – Личное мнение
Политика конфиденциальности - GDPR
По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]
Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090