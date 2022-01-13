 

Следствие заявило об ожидании избрания меры пресечения для Порошенко

13.01.2022, 3:26, Новости дня
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Органы досудебного расследования Украины рассчитывают на то, что 17 января экс-президенту страны Петру Порошенко изберут меру пресечения по делу о государственной измене, сообщило Государственное бюро расследований Украины на своем официальном сайте.

«По информации СМИ, пятый президент Украины планирует вернуться на Украину 17 января 2022 года. Поэтому органы досудебного расследования рассчитывают на проведение всех необходимых процессуальных действий в день его возвращения, в том числе избрание меры пресечения», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Следствие считает, что ранее Порошенко уклонился от явки в суд, что можно считать риском, который даст основания следственному судье для постановления о применении более строгой меры пресечения.

Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму. Экс-глава страны имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.

Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.

Порошенко 18 декабря прошлого года отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.



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