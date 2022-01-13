Москвичей предупредили о появлении в небе алмазной пыли

В небе над столицей 13 января может появиться алмазная пыль, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, ночью в Москве ударят самые сильные с начала года морозы. Из-за повышения атмосферного давления облака немного поредеют и усилится радиационное выхолаживание приземного воздуха. Все это приведет к 20-ти градусному морозу в Москве, в Подмосковье: на юге минус 15-20, на севере минус 20-25, местами до минус 28.

«В условиях аномального холода и высокой влажности начнется интенсивное вымораживание водяного пара и под утро в воздухе могут парить мельчайшие ледяные кристаллы, именуемые в метеорологии ледяными иглами или алмазной пылью, иногда – осадками ясного неба», – цитирует его РИА «Новости».

Кристаллы льда, отражая свет, будут сверкать и напоминать бриллианты, что может привести к появлению таких оптических явлений, как ложная луна, солнце, световые столбы.

«В европейской мифологии их еще называют «око погоды», «солнечный волк», «петушиный глаз» и так далее. В любом случае, все эти явления и связанный с ними ореол вокруг источников света предзнаменуют плохую погоду», – добавил синоптик.