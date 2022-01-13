Вучич заявил о западных спонсорах протестов в Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что массовые экологические протесты в стране спонсируются организациями из-за границы в интересах его политических противников.

Вучич признал, что среди протестующих есть и люди, искренне обеспокоенные экологией. Он заявил, что принятые властями требования демонстрантов – «недостаточная причина для них, чтобы уйти с улицы». По его словам, протестами «руководят политики, которые, конечно, борются за предстоящие выборы, что легитимно».

«Но нелигитимно говорить мне, что вы больше любите эту страну, чем я, притом вам платят из-за границы, а я ни динара не получил оттуда. Ни от фонда Маршалла, ни от австрийских компаний, ни от кого-бы то еще», – приводит его слова РИА «Новости».

В Сербии по субботам проходили массовые акции протеста, в ходе которых экоактивисты блокируют автотрассы. Они выступают против проектов законов, которые, по их мнению, позволят австралийско-британскому концерну Rio Tinto начать добычу лития в стране. Власти отозвали для доработки законопроект об экспроприации и предложили поправки к закону о референдуме, после чего парламент принял поправки.

Вучич также ответил на вопрос, почему вооружение Сербии беспокоит соседей, в первую очередь Хорватию: «Им позволено вооружаться, потому что они в НАТО. А мы – свободолюбивое и военно нейтральное государство – не можем защищаться?». Он подчеркнул, что соседние страны «покупают оружие для нападения», а Сербия – «оборонительные вооружения». Так, Хорватия покупает бронеавтомобили Patria AMV и БМП M2 Bradley, истребители Rafale.

«И им мешает, что мы закупаем европейские и российские вертолеты, ПЗРК «Панцирь-С1», который может лишь защищать территорию Сербии, не может служить для нападения», – сказал Вучич.